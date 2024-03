Öffentliche Grillanlagen in Düsseldorf Die Grillsaison startet in den Düsseldorfer Freizeitanlagen

In den Düsseldorfer Freizeitanlagen können die Bürgerinnen und Bürger die öffentlichen Grillplätze wieder nutzen. Der Grillplatz am Niederheider Wäldchen öffnet am Dienstag, 2. April, die Plätze in den Freizeitanlagen Ulenbergstraße und Heerdt können bereits seit dem 25. März genutzt werden,