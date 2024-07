Kurse in Düsseldorf Beim Gärtnern neue Kontakte knüpfen

So ist das beispielsweise beim Projekt „Urban Gardening“, das inzwischen weit mehr als gemeinsames Gärtnern ist. „Hier wird vielen Themen wie beispielsweise Nachhaltigkeit und Einsamkeit, die immer mehr zunimmt, Raum gegeben“, sagt Monika Reckmann, Leiterin der ASG in Rath. Für Geflüchtete sei das Gärtnern, das Schaffen mit den Händen, eine Art Traumabewältigung, gerade, wenn die Sprache noch nicht beherrscht wird. „Sie können im Garten arbeiten, wie sie es aus der Heimat kennen“, sagt Reckmann. Gleichzeitig ist so aber auch ein schöner Garten mit Sandkasten, Hochbeeten und vielen hübsch blühenden Pflanzen entstanden, der von den Besuchern des Rather Familienzentrums genutzt werden kann.