Musiala, Kimmich und Co. in Düsseldorf DFB-Team trainiert öffentlich im Paul-Janes-Stadion

So zeigen sich die Spieler am Sonntag (8. September) den Fans. Das Training wird im Paul-Janes-Stadion in Flingern stattfinden und beginnt um 11 Uhr. Beim DFB konnten dafür am Dienstag Gratistickets über die Webseite erworben werden, auf die der Andrang groß war. Aus organisatorischen Gründen ist der Einlass zum Training am Sonntag nur mit einem kostenlosen Ticket möglich, heißt es. Das Stadion öffnet dann bereits um 10 Uhr. Es sind keine Taschen größer als A4-Format erlaubt. Insgesamt haben 7000 Fans die Chance, zuzuschauen.