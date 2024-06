Besondere Ausstattung für Düsseldorfer Park Der Zoopark hat jetzt einen Baumlehrpfad

Und die stammen immer seltener aus heimischen Gefilden. So werden immer häufiger sogenannte Zukunftsbäume gepflanzt. „Die heimischen Baumarten überstehen den Klimawandel oft nicht so gut, sind beispielsweise nicht so beständig gegen Trockenheit“, sagt Phil Pstrong, beim Gartenamt zuständig für die Stadtbäume. Anders sieht das beispielsweise beim Trompetenbaum aus, der an der ersten Station der Route steht. „Der kann gut mit der Trockenheit leben und diese überleben“, sagt Pstrong.