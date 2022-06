Auf der Kö in Düsseldorf : Lese-Wochenende beim Bücherbummel

Christoph Wilde ist mit seinem Antiquariat auch beim Bücherbummel dabei. Er hat vor allem Belletristik im Gepäck. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Vier Tage lang werden Buchhändler auf der Kö in Düsseldorf wieder ihre Archive öffnen. Zusammen mit der Jazz Rally wird Pfingsten so zum Kultur-Highlight. Was die Buchhändler dabei haben und was sie selbst gerne lesen.

Bei bestem Wetter startete am Donnerstagmorgen der 35. Bücherbummel auf der Königsallee. Parallel dazu findet am Pfingstwochenende auch die Jazz-Rally statt, die Kulturszene erwacht endgültig aus dem Corona-Schlaf. Auf 600 Metern Kö gibt es über vier Tage ein Programm unter anderem aus Literatur, Musik und Poetry Slam.

Der Bücherbummel auf der Kö feierte schon im Herbst 2021 seine Rückkehr, im März dieses Jahres gab es bereits die Büchermeile am Rheinufer. „Bei beiden Terminen war ich auch mit dabei“, sagt Christoph Wilde, Inhaber des gleichnamigen Antiquariates in der Birkenstraße.

Info Programm-Höhepunkte beim Bücherbummel Lesung Die Thriller-Autoren Elsa Dix, Martin Conrath und Horst Eckert treten am Samstag gemeinsam im Brückenzelt an der Königstraße auf. Die drei Düsseldorfer tragen Auszüge aus ihren aktuellen Romanen als szenische Lesung mit verteilten Rollen vor. Inhaltlich führt das Trio vom Norderney des Jahres 1913 über die vom Kalten Krieg geprägte Adenauerzeit bis zum größten Betrugsfall der Bundesrepublik. Musik Am Sonntag um 16 Uhr folgt mit Lous Dassen & Friends ein Highlight. Die Holländerin, die ihre Gesangskarriere in Düsseldorf begann, wurde auch als Wirtin der legendären Altstadt-Kneipe Dr. Jazz bekannt. Gemeinsam mit Band tritt sie auf der Musikbühne auf.

„Erstaunlicherweise hatten die Leute auch da keine erkennbare Angst mehr. Auch wenn das natürlich bei jedem unterschiedlich ist, das Gefühl endlich wieder freigelassen zu werden, hat überwogen“, sagt er. Er freut sich auf die Termine, das sei auf jeden Fall besser, als zu Hause zu sitzen. An seinem Stand, der Richtung Graf-Adolf-Platz steht, gibt es hauptsächlich Belletristik.

Am gefragtesten seien bei ihm die großen Namen, die „üblichen Verdächtigen“, wie er sie nennt: Hermann Hesse, Simone de Beauvoir, Ken Follett. Er selbst lese „lieber Samuel Beckett als Simon Beckett“, also eher ein Fan irischer Nobelpreisträger als vielgelesene Thriller. Doch er versucht, in so viele Bücher wie möglich zu schauen. „Die Leute fragen mich manchmal, ob ich selbst alle Bücher hier gelesen habe. Das schaff ich dann aber doch nicht“, sagt er.

Auch Angelika Kiel vom gleichnamigen Versandantiquariat hat so ihre Favoriten: „Gerne Umberto Eco, aber auch mal ein hochwertiger Krimi. Gerade bei Krimis gibt es ja eine riesige Bandbreite“, sagt sie. Auch sie war im März am Rheinufer mit dabei, vom Herbst 2021 hat sie sich noch nicht viel versprochen. „Aber ich habe es, wie so viele, schmerzlich vermisst“, sagt sie.

In diesem Jahr findet der Bücherbummel auf der Königsallee bereits zum 35. Mal statt. Dass die Veranstalter es auch schon 2021 gewagt haben zu öffnen, trotz der pandemiebedingt unsicheren Prognosen, lobt auch Bürgermeister Josef Hinkel bei der offiziellen Eröffnung am Lesezelt des Zakk am Donnerstagvormittag: „Das hat viel Mut erfordert, der sich ausgezahlt hat.“

Er gratulierte außerdem dem Wim-Wenders-Gymnasium, das den diesjährigen Leseförderpreis des Bücherbummels auf der Kö erhielt. Zum Dank trugen einige Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums bei der Eröffnung Rainer Maria Rilkes „Der Panther“ vor, und das gleich in mehreren Sprachen, darunter portugiesisch, albanisch und sogar Düsseldorfer Platt. Hinkel freue sich auf ein Wochenende mit „bestem Wetter und köstlicher Literatur“.

Das Wetter ist auch für Joachim Wilder ausschlaggebend für ein erfolgreiches Bücherbummel-Wochenende. Er betreibt zwei Ladengeschäfte in Hameln und Hannover und ist schon öfter beim Bücherbummel dabei gewesen. Auch bei der Veranstaltung im März am Rheinufer war er: „Man hat schon gemerkt, dass die Leute nach so langer Zeit hungrig waren“, sagt er.

Ob das so bleibt, ist für ihn aber fraglich. „Krieg ist schlecht fürs Geschäft. Die Inflation wird sicher eine Rolle spielen“; sagt er. Doch er habe für alle verschiedenen Leseinteressen etwas dabei. „Einzigartiges geht natürlich immer: Signierte Bände, Bücher mit Widmungen oder Originalgrafiken sind am Ende des Tages eigentlich immer weg“, sagt er.