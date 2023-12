Konzerte in Düsseldorf Mit Musik in das neue Jahr

Gerresheim Die Jazz-Band Forsonics präsentiert an Neujahr, 1. Januar, im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Gerresheim Stücke aus ihrer neuen CD „Open Water“. Dabei kreiert das Quartett eine Mischung aus Klarheit, Präzision und Frische und zieht seine Zuhörer in eine angenehme, entspannende Tiefe. Die Kompositionen stammen von den Musikern selbst. Die Band besteht aus Chris Fischer am Flügelhorn, Thomas Neuhausen an der Gitarre, Carsten Stüwe am Piano und Andy Gillmann am Schlagzeug. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Beginn ist um 17 Uhr an der Hardenbergstraße 3.