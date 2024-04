Freizeittipps für die Woche in Düsseldorf Tipps für die letzten Ferientage in Düsseldorf

Komödie Am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr, spielt das Theater „Incompleti“ die Komödie „Ein Bild von einem Mann“ von J. Hemming-Kamp im Gemeindesaal in Gerresheim, Hardenbergstraße 3. Der Eintritt ist frei, eine Spende am Ausgang wird erbeten. Der Einlass erfolgt eine halbe Stunde vor Beginn. In der Pause gibt es Erfrischungen an der Theaterbar. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 7. April, um 15.30 Uhr, und Samstag, 13. April, um 19.30