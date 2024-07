Freizeittipps für das Wochenende in Düsseldorf Mode und Märkte, Feste und Festivals

Fashion Days Am Samstag von 9 Uhr bis 21.30 Uhr findet das vierte Fashion Days Festival, ausgerichtet von der Wirtschaftsförderung Düsseldorf, statt. An mehreren Standorten finden Teilnehmende nicht nur die etablierten Anbieter, sondern auch lokale Händler und Designer. Auch die Gastronomie beteiligt sich mit Ständen und Rabattaktionen an der Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.