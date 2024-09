Stadtteilfest in Düsseldorf Das Budenfest ist wieder zurück

Seit 52 Jahren lädt das Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße zum beliebten Budenfest ein. Viele Hunderte Besucher werden am Samstag, 21. September, von 14 bis 18 Uhr erwartet, wenn ein fröhliches und abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten wird. Was als kleines Fest im Garten mit ein paar wenigen Buden mit Spielangeboten begann, hat sich über die Jahre zu einem Stadtteilfest im Garten des Kinderhilfezentrums entwickelt.