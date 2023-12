Familienbildung in Düsseldorf Wo nicht nur Familien Anschluss und Unterstützung finden

Nach den Weihnachtsferien startet das Bildungsforum ASG in seiner Zweigstelle im Rather Familienzentrum (RFZ) mit seinem neuen Kursprogramm und neuen Angeboten. Weiterhin liegt der Schwerpunkt auf junge Familien. Mit Hilfe von Kursen, Beratungen und offenen Angeboten soll die Bindung zwischen Eltern und Kind gestärkt und der Einstieg in das Familienleben erleichtert werden. „Wir wollen jungen Eltern aber auch Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung bieten. Viele sind alleine zu Hause und brauchen Kontakte, um nicht zu vereinsamen. Und ein gutes Netzwerk hilft durch schwierige Situationen“, sagt Monika Reckmann, Leiterin der ASG in Rath.