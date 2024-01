Apollo-Premiere in Düsseldorf Im Apollo-Varieté wird es rockig

Zu ihnen gehört ein Auftritt, wie er wohl noch nie im Apollo zu sehen war. Melanie Chy fährt mit einem knatternden Motorrad auf die Bühne, das als Turngerät für ihre kraftvolle Handstand-Akrobatik dient. Zu erleben ist unter anderem auch noch eine poetische Strapaten-Darbietung des Duo Chains. Das Paar zeigt an Bändern hoch in der Luft einen leidenschaftlichen Tanz mit vielen beeindruckenden Elementen. Eine rasante Schleuderbrett-Darbietung präsentiert das Trio Bokafi, das bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Höhepunkt seiner Darbietung ist der legendärer Dreifach-Sprung. Anne-Marie Kot setzt scheinbar an der Polestange die Schwerkraft aus, denn nur mit einem Bein oder Arm kann sie sich lässig an der Stange halten und dabei blitzschnell in neue überraschende Stellungen wechseln. Nicht weniger spektakulär ist der Balance-Akt auf übereinander getürmten wackeligen Rollen von Maverik Niemen. Da tut es gut, wenn das Comedy-Duo Kike und Jon immer wieder mit ihren lustigen Zauberstücken für Spaß und Entspannung sorgen.