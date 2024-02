Kunst in Düsseldorf Cynthia Tokaya stellt in Angermund aus

„Die Auferstehung der Anderen“ heißt eine Ausstellung mit Bildern von Cynthia Tokaya, die am Sonntag, 25. Februar, um 12.45 Uhr im Beisein der Künstlerin eröffnet wird. Cynthia Tokaya ist in Düsseldorf bekannt, seit sie 2005 den Kreuzweg zum Weltjugendtag in St. Bruno gestaltet hat. Der 14 Meter lange „Fries“ in Öl auf Leinwand hängt heute immer noch in der Unterrather Kirche. Durch intensive Farb-Kompositionen ist er eine eigenwillige Interpretation der Leidensgeschichte. Diese beginnt die Künstlerin mit dem letzten Abendmahl. Die letzten drei Bilder widmet sie der Auferstehung. Seitdem beschäftigt die zentrale Frage nach der Auferstehung Cynthia Tokaya immer wieder. Sie hat dafür in mehreren teilweise übergroßen und farbenfrohen Gemälden eine überraschend neue und zeitgemäße Bildsprache gefunden.