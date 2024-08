Varieté in Düsseldorf Eine Reise mit dem Apollo ins Crazy Candyland

Durchweg überzeugen und verzaubern tun gleich drei Duo-Darbietungen, bei denen jeweils kleine Liebesgeschichten inszeniert werden. Das Duo Dasha und Vadym begeisterte das Publikum bereits in der Show „Apollo Traumschiff“ und wiederholte dies nun mit einer mitreißenden Darbietung hoch über der Bühne an langen Bänden. Blitzschnell werden dabei immer neue Bilder kreiert. Energiegeladen ist auch die Darbietung des Duos Shum am Cyr-Wheel, einem großen Reifen, in dem die Artisten über die Bühne sausen und dabei immer neue Figuren präsentieren. Das Duo Stardust wiederum zeigt auf einem kleinen Podest eine faszinierende und temporeiche Rollschuh-Akrobatik, die das Publikum staunend zurücklässt.