Freizeittipps für Düsseldorf Von Kabarett bis zur Museumsnacht

Museumsnacht Unter dem Motto „Ab durch Raum und Zeit“ findet am Freitag die vierte Kindermuseumsnacht in Düsseldorf statt. Von 17 bis 22 Uhr können Kinder von fünf bis zehn Jahren 14 verschiedene Spots besuchen und dort an besonderen Aktionen teilnehmen. An der Museumsnacht beteilgen sich zum Beispiel die Zentralbibliothek, das Schifffahrtsmuseum, das Stadtarchiv, das Stadtmuseum und die Mahn- und Gedenkstätte. Alle Angebote finden kostenfrei und ohne Anmeldung statt. Detaillierte Infos zu den Programmen unter duesseldorf.de/kimuna.