Bibliotheken in Düsseldorf Bücherei in Bilk öffnet länger und am Sonntag

Als erste Stadtteilbücherei in Düsseldorf wird die Bücherei Bilk ab sofort in einer einjährigen Pilotphase Öffnungszeiten am Wochenende anbieten. So haben die erweiterten Öffnungszeiten der neuen Zentralbibliothek (KAP1) gezeigt, dass die Wochenenden in der Bibliothek sehr gefragt und beliebt sind. Im Schnitt kommen am Sonntag in fünf Stunden rund 3000 Besucher.