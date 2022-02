Lichtspieltheater in Düsseldorf-Bilk : Metropol bekommt zwei weitere Kino-Säle

Düsseldorf Düsseldorfs ältestes Kino wird im Spätsommer umgebaut. Dann gibt es vier statt zwei Leinwände und das Foyer wird größer. Im Herbst soll alles fertig sein.

Vor mehr als 80 Jahren eröffnete an der Brunnenstraße das Metropol-Kino, das daher den Titel „Düsseldorfs ältestes Kino“ trägt. Als Spielstätte für europäische Filmkunst und US-Filme in Originalversion hat das Metropol eine treue Fangemeinde. Aber der Eingangsbereich, die Treppe nach unten, das enge Foyer, die sanitären Anlagen und die zwei Säle sind doch etwas in die Jahre gekommen und wirken, als seien sie in den 1980er-Jahren stehen geblieben.