Charity Event für Vierbeiner in Düsseldorf Ein Herz für Hunde: Mit einem Spaziergang Spenden sammeln

Um Gutes zu bewirken, gehen die Teilnehmer mit oder ohne einen Hund spazieren. Hierfür sind Strecken von rund drei oder fünf Kilometern geplant. Für jeden gelaufenen Kilometer wird die Tiertafel von ihren Sponsoren belohnt. An den Kontrollpunkten an der Strecke gibt es für die Vierbeiner auch frisches Wasser und Leckerlis. Zusätzlich gibt es noch eine Tombola sowie Info- und Verkaufsstände rund um den Hund. Zudem ist eine Hundefotografin vor Ort und das Düsseldorfer Tierheim stellt einige Hunde vor, die noch ein Zuhause suchen. Der "Dog Walk" findet zwischen 11 bis 16 Uhr am Samstag statt. Treffpunkt ist auf dem Hundeplatz des DMC, Am Kleinforst 12, in Eller.