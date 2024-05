Ausstellung zum Anfassen in Düsseldorf „Balloon Museum“ öffnet am Freitag – es wird bunt

Dafür können die Besucher in einigen Räumen die Kunst anfassen – und sogar in sie eintauchen. Denn eines der Highlights ist ein riesiger Raum mit fast genau so großem Bällebad. Dort kann in eine Million Bälle eingetaucht werden, an der Decke hängen 500.000 Luftballons. Aber Vorsicht: Wer in das große Bällebad eintaucht, sollte gut auf Schlüssel, Handy und Co. aufpassen.