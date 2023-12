Freizeit in Düsseldorf Axtwerfen als neuer Trendsport - Wikingerflair inklusive

Düsseldorf · In der „Axezone“ in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs können jetzt Äxte, Messer und Wurfkarten auf Zielscheiben geschleudert werden. Was skurril klingt, ist anderswo längst ein beliebter Sport. Wir haben es getestet.

07.12.2023 , 11:41 Uhr

Die „Axezone“ von Patrick Wrobel (l.) befindet sich in Maximilian Giesens (r.) „The Code Agency“ am Stresemannplatz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Christopher Trinks