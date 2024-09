Phantasievolle Schau in Düsseldorfer Bücherei Ausstellung informiert über die Welt der Cosplayer

Am Düsseldorfer Japantag sind sie überall zu sehen: Die „Cosplayer“, wenn sie in ihren bunten, teils schrill wirkenden Kostümen durch die Stadt ziehen. Die Welt dieser fantasievollen Maskerade aus Fernost ist facettenreich und auch ein wenig geheimnisvoll. Eine Ausstellung in der Bücherei Wersten gibt nun einen Einblick. Zusammengestellt hat die Schau Andrea Freitag. Die 37-Jährige liebt und lebt für diesen Kosmos seit 13 Jahren. In stundenlanger, mühsamer Arbeit entwirft sie Kostüme und bastelt kleine Kunstwerke, sogenannte Fan-Art. Rund 60 Ausstellungsstücke hat sie zusammengetragen.