Apollo Variete in Düsseldorf Die Rocker-Künstlerin im Apollo

Es sei gar nicht so einfach, mit der Motorradnummer die passenden Bühnen zu finden, sagt sie. Dabei ist sie inzwischen zum zweiten Mal in Düsseldorf. 2011 trat sie in der Apollo Show „Christmas in New York” auf – als Motorrad-Cop. Melanie Chy ist schon viel rumgekommen. Begonnen hat sie mit einem eigenen Motorrad bei dem renommierten Zirkus Ringling, Barnum & Bailey (RBB), nach deren eigenen Angaben „Die größte Show der Welt“ mit drei Manegen. Dort gab sie im Mittelring ihr Debüt und hatte zwei Jahre ein Engagement, sie trat acht Monate in Hawaii auf, im Big Apple Circus in New York, wo bis Jahresende der Circus Roncalli auftrat, und in Singapur. In Macao hatte sie dann Premiere mit ihrer neuen Harley. Die von den USA nach Macao geschifft wurde. Sie ist mit ihrer Performance auf Motorradmessen aufgetreten und bei der Lambert-Show in Aachen. Vor Düsseldorf war sie beim Weihnachtszirkus in Köln engagiert.