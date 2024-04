Neues Programm im Apollo Varieté Wenn die Reise im Traumschiff beinahe baden geht

Was erwartet man von einer Reise auf einem Traumschiff? Kostenloses Essen rund um die Uhr? Fünf Kilo mehr auf der Waage am Ende des Urlaubs? Abends an der Reling in den Sonnenuntergang schauen? Und dann? Zum müde werden eine Show in einem der Theatersäle des Kreuzfahrtschiffs? Ein bisschen Show im Stil einer Kreuzfahrt bietet das neue Programm des Apollo Varietés. Unter dem Motto „Apollo Traumschiff – Ab in den Süden“ starten die Künstler nicht im Mittelmeer, sondern unter der Rheinkiebrücke eine Reise in den Süden, bei der die Zuschauer in den Urlaubsmodus versetzt werden sollen.