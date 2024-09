Passend zur Show „Crazy Candyland“ Apollo-Törtchen gibt es jetzt auf dem Carlsplatz

In der Show „Crazy Candyland“ hat Christine Gogolin ihren eigenen Candyshop und sucht ihren Candyman. Die passenden Süßigkeiten hat die Hauptdarstellerin der Show in Roncalli’s Apollo Varieté jetzt auf dem Carlsplatz in Düsseldorf gefunden. Denn erstmals hat das Apollo passend zu einer Show Törtchen auf den Markt gebracht. Für diese Idee haben sich die Zuständigen des Varietés die Düsseldorfer Patisserie Pure Pastry in Boot geholt. Die Kreationen sind bis zum Ende der Show am 6. Oktober auf dem Carlsplatz erhältlich.