Kunst in Düsseldorf Anna Tatarczyk zeigt geometrische Werke in Nordlicht-Farben

Es grenzt an eine visuelle Offenbarung: Mit nur vier Arbeiten in der Ausstellung „Aurora“ in der Galerie „Fünfzehnwochen“ am Gerresheimer Apostelplatz offenbart Anna Tatarczyk eine bemerkenswerte künstlerische Entwicklung. Geboren im polnischen Wodzislaw Slaski, kam sie 1994 nach Düsseldorf, wo sie zunächst als Assistentin für Akademie-Professor Jörg Immendorf arbeitete, dann ein Studium der Germanistik und Philosophie an der HHU Düsseldorf begann. Erst danach schrieb sie sich an der Kunstakademie Düsseldorf ein, wo sie bei A.R. Penck sowie Siegfried Anzinger studierte.