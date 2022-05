Vatertag in Düsseldorf : An Christi Himmelfahrt gibt es viele Freizeitangebote

Düsseldorf Die Kulturhäuser in Düsseldorf sind größtenteils geöffnet. Die Kirchengemeinden feiern teilweise unter freiem Himmel ihre Gottesdienste. Unsere Tipps für Vatertag und Christi Himmelfahrt.

Einkaufen Am Donnerstag, 26. Mai, wird Christi Himmelfahrt gefeiert. An diesem gesetzlichen Feiertag, der auch als Vatertag begangen wird, sind die Geschäfte geschlossen, nur die Bäckereien dürfen für fünf Stunden öffnen und die Supermärkte im Hauptbahnhof und im Flughafen-Terminal können Kunden bedienen.

Bühne Die Kulturhäuser haben geöffnet und zeigen ein vielseitiges Programm. In der Oper am Rhein wird beispielsweise um 18.30 Uhr das Werk Adriana Lecouvreur von Francesco Cilea aufgeführt. Im Schauspielhaus steht ab 18 Uhr „Die Wand“ auf dem Programm und vor dem Schauspielhaus findet ab 19 Uhr die öffentliche Probe von „Der Diener zweier Herren“ von Carlo Goldoni statt. Im Theater an der Kö wird um 18 Uhr „Abschiedsdinner“ aufgeführt und im Theater an der Luegallee um 20 Uhr die Komödie „Abends in der Firma“. Im Apollo Varieté läuft die Show „Aloha Baby“.