Düsseldorf: Alltours Open-Air-Kino - das Gastro-Angebot und Essen im Test

Test in Düsseldorf : Wie gut ist das Essen im Open-Air-Kino?

Asiatische Nudeln oder Sushi: Das Gastro-Konzept im Open-Air-Kino ist dieses Jahr ein anderes. Foto: Nicole Lange

Es läuft super beim Düsseldorfer Open-Air-Kino: Mehr als die Hälfte der Filme war bisher ausverkauft. Und auch das neue Gastronomie-Konzept kommt prima an. Es setzt auf Asiatisches und Imbiss-Küche.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nicole Lange

Dank des heißen und trockenen Sommers ist die aktuelle Saison im Alltours-Open-Air-Kino bislang bestens gelaufen. „Mehr als die Hälfte der bisher gezeigten Filme war komplett oder nahezu ausverkauft“, teilte der neue Veranstalter D.Live auf Anfrage mit. Dabei verteilte das Publikum seine Gunst recht gemischt: Besonders erfolgreich liefen einerseits die Gangsterkomödie „Ocean’s 8“ und der Action-Kracher „Mission Impossible: Fallout“, andererseits die Tragikomödie „Dieses bescheuerte Herz“ und der Düsseldorfer Freiluft-Klassiker „Mamma Mia“ mit vielen Abba-Hits. Für die Fortsetzung des Musical-Films, die am letzten Abend des Kinos am 19. August läuft, gibt es schon keine Tickets mehr im Vorverkauf. Am Tag der Vorstellung kann man aber noch Glück haben, es werden stets einige Tickets zurückgehalten.

Die städtische Eventtochter D.Live hatte das traditionsreiche Kino in diesem Jahr vom bisherigen Veranstalter Sven Kukulies übernommen, der weiter als Projektleiter an Bord ist. Die Leinwand und große Teile der Logistik sind geblieben. Das Gastronomie-Konzept wurde jedoch erneut umgemodelt und von der Agentur Platzek übernommen. Auch diese zieht ein positives Zwischenfazit und lobt die Atmosphäre des Kinos am Rhein. Das asiatische Angebot von ManThei und die Imbiss-Küche (Bratwurst, Leberkäse, Pommes Frites) des Fernseh-Kochs Dirk Hoffmann kämen gut an, sagt Agentur-Chef Alexander Platzek: „Viele Gäste wollen sich auch mit Dirk Hoffmann fotografieren lassen und einfach mal fachsimpeln.“

So sieht eine Portion Pommes im Open-Air-Kino aus. Foto: Nicole Lange