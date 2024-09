Aktion in Düsseldorf Selbsthilfetag lockt mit vielen Mitmachangeboten

Das Selbsthilfe-Service-Büro feierte am Samstag (21. September) unter dem Motto „Miteinander reden – voneinander lernen“ sein 35-jähriges Bestehen mit großem Programm. Auf der Bühne warb Fernseh-Koch Dirk Hoffmann für gesunde Küche. In Interviews und Talkrunden wurde aufgezeigt, wie das Leben mit einem Schicksalsschlag gemeistert werden kann. Gebärdendolmetscher begleiteten das Bühnenprogramm. Zahlreiche Selbsthilfegruppen präsentierten sich und ihre Arbeit auf dem Schadowplatz. Besonders beliebt waren Angebote, bei denen die Besucher selber tätig werden konnten. R. Özelli zeigte seiner Tochter begeistert, wie der Da Vinci Roboter bei Operationen eingesetzt wird. „Ich nutze den selber. Im Krankenhaus kann ich ihn meiner Tochter natürlich nicht zeigen. Daher ist das hier eine tolle Möglichkeit“, erklärte er, bevor sich seine Tochter an das Gerät setzte, um es zu testen.