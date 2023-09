Institution in Düsseldorf Der Abenteuerspielplatz Oberkassel wird 50 Jahre alt

„50 Jahre ASP – Sommerfest“ steht in großer gelber Schrift auf dem weißen Plakat auf der Brüggenerstraße 8. Hier hat der Verein “Abenteuerspielplatz” Oberkassel am Sonntag sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Am Eingang kaufen Eltern Wertmarken während Kinder in dem großen Gelände herumlaufen und an den verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, die der Spielplatz anbietet. In der Mitte des Spielplatzes befindet sich ein runder Teich, auf dem Kinder mit einem Floß spielen.