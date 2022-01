Freizeit in Düsseldorf : Wochenende!

Abschied von Kö on Ice: Am Sonntagabend wird die Winterwelt auf dem Corneliusplatz abgebaut. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Abba-Songs live, Schlittschuhfahren an der Kö, eine Hochzeitsmesse und Klassik-Musik: In Düsseldorf ist das Freizeitangebot vielfältig.

Winterwelt Auf dem Corneliusplatz am Anfang der Königsallee gibt es noch bis Sonntag die Gelegenheit, auf der aufgebauten Eisbahn einige Runden zu drehen. Auch die Weihnachtshütten mit Glühwein und Naschereien stehen noch. Am Sonntagabend ist dann Schluss mit der Winterwelt, alles wird abgebaut. Informationen und Preise über die Eisbahn gibt es im Internet unter www.deg-winterwelt.de.

Show Das Ensemble der Kulturetten lädt für Sonntag wieder zu einer neuen Ausgabe vom „Culture Club“ in die Jazz-Schmiede ein. Zu Gast ist die Gruppe „Kingz of Pop“ mit Cabaret, Comedy, Lip-Sync, ein Touch Burlesque und politischem Kabarett. Die Kulturetten präsentieren dazu Schlager, Drag und Talk. Der Eintritt beträgt 6,50 Euro, Beginn ist um 19 Uhr, Einlass in die Jazz-Schmiede, Himmelgeister Straße 107g, um 18 Uhr.

Ausstellung Unter dem Titel „20 Jahre Euro-Bargeld“ erinnert die Deutsche Bundesbank an die Einführung des Euro am 1. Januar 2002. Bis zu 30. Januar kann die in einem Glas-Metall-Kubus untergebrachte Freiluftausstellung am Bankgebäude, Berliner Allee 14, rund um die Uhr besucht werden. Mit Texten, Fotos und Videos erinnert die Präsentation an den historischen Start des Euro-Bargelds sowie an die damit verbundene Logistik und Werbung. Außerdem werden Design und Entwürfe der Banknoten und Münzen vorgestellt und die Rolle der Bundesbank bei dieser geschichtlich einmaligen Aufgabe beleuchtet.

Hochzeitsmesse Auf dem Areal Böhler, Hansaallee 321, dreht sich am Wochenende alles um den wichtigsten Tag von Braut und Bräutigam. Bei dieser Hochzeitsmesse mit dem Namen „Trau Dich“ bieten die Aussteller mehr als 5.000 Inspirationen und Anregungen über Kleider, Anzüge, Blumen, Unterhaltungsprogramm, Caterer, Fotografen und Trauringe. Die Tageskarte kostet 12 Euro, ein passendes Zeitfenster zwischen 9.30 und 17.30 Uhr muss online unter www.traudich.de gebucht werden. Eine Tageskasse gibt es nicht.

Aktion für Kinder Das Stadtmuseum, Berger Allee 2, lädt zum eintrittsfreien Familiensonntag ein und bietet von 16 bis 18 Uhr familiengerechte Aktionen. Bei einer Führung für Kinder berichtet eine Spezialistin, wie die Männer im Mittelalter zu Rittern wurden, wie sie kämpften und ob es Ritter auch im beschaulichen Düsseldorf gab. Im Anschluss sind die kleinen Ritter und Ritterinnen eingeladen, einen eigenen Schild samt Wappen zu entwerfen. Die Eltern können in dieser Zeit auf eigene Faust das Museum, die Sonderausstellung oder von 15 bis 16 Uhr an der Themenführung „Vom Dusseldorp zur Großstadt – im Sprint durch die Highlights der Stadtgeschichte“ teilnehmen.

Live-Jazz Am Samstag veranstaltet das Wallrath-Städtler-Trio einen Jazzabend in der Gaststätte zum Jägerhof, Kölner Tor 17. Max Wallrath (Trompete), Natalie Wallrath (Gitarre) und Daniel Städtler (Bass) präsentieren Interpretationen bekannter Standards. Nach dem Konzert sind alle Musiker aus dem Publikum zur Session eingeladen. Start ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Tango Im Robert-Schumann-Saal am Kulturzentrum Ehrenhof ist am Sonntag der Schauspieler Fritz Karl zu Gast. Unter dem Titel „Pasión Tango“ spürt er mit Friedrich Kleinhapl (Cello) und Andreas Woyke (Klavier) ab 17 Uhr der bewegten Geschichte des Tangos nach. Karten gibt es ab 12 Euro.

Punk und Poesie Das Kulturzentrum Zakk an der Fichtenstraße 40 präsentiert für das Wochenende ein Kontrastprogramm. Am Samstag geben die Punk-Bands Toxoplasma, Abstürzende Brieftauben und Rantanplan ab 19 Uhr ein Konzert. Sonntag laden Sandra Da Vina und Markim Pause zu einer „Poesieschlacht“ ein. Autoren aus ganz Deutschland tragen ihre Texte vor, die Zuschauer bewerten sie mit ihrem Applaus. Beginn ist um 20 Uhr.

Klassik Die Neunte Beethovens und die Erste Schuberts sind am Sonntag im Konzerthaus Tonhalle am Ehrenhof zu hören. Adam Fischer dirigiert die Düsseldorfer Symphoniker. Als Solisten treten Yeree Suh (Sopran), Sarah Ferede (Mezzosopran), Uwe Stickert (Tenor) und Miklós Sebestyén (Bass-Bariton) auf. Einige Karten gibt es noch online unter www.tonhalle.de. Beginn des Konzerts ist um 11 Uhr.

Abba Die Sängerin Carolin Fortenbacher gibt am Samstag ein Konzert in der Komödie an der Steinstraße. Auf dem Programm der Hamburgerin stehen Hits der Pop-Gruppe Abba. Fortenbacher kennt die Klassiker gut, denn sie hat lange im Musical „Mamma mia“ gespielt. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr.

Oper Verdis Klassiker „La Traviata“ wird am Sonntag in der Oper am Rhein an der Heinrich-Heine-Allee gespielt. In der Rolle der Violetta ist Luiza Fatyol zu sehen. Die Zuschauer erleben die Oper in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln. Beginn ist um 18.30 Uhr, Karten gibt es ab 19 Euro.

Kleidertauschbörse Im Foyer des Schauspielhauses am Gustaf-Gründgens-Platz gibt es am Samstag eine Kleidertauschbörse. Mitgebracht werden können pro Person bis zum 20 alte, aber gut erhaltene Kleidungsstücke, die dann mit anderen getauscht werden können. Auch Accessoires wie Schmuck, Hüte, Tücher sollen ihre Besitzenden wechseln. Außerdem gibt es ein Live-Set von DJ Crash, eine Siebdruckwerkstatt und kühle Getränke an der Bar vom Schillings. Der Eintritt ist frei.

Galerienwochenende In Flingern wird am Wochenende mit neuen Kunstausstellungen das Kunstjahr 2022 gestartet. Es öffnen gleichzeitig die Galerien Linn Lühn, Cosar, Kadel Willborn, Konrad Fischer, Petra Rinck, Rupert Pfab, Schönewald und Van Horn. Alle Adressen und teilnehmende Künstler sind im Internet aufgelistet auf www.galerien-flingern.de.