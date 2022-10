Kommen und gehen : Padel-Tennis nimmt weiter Fahrt auf

Düsseldorf In Rath wurden in einer ehemaligen Gewerbehalle zehn Courts für die Trensportart eröffnet. Diese eignen sich auch für internationale Turniere.

Der Boom um die Trendsportart Padel nimmt in Düsseldorf weiter Fahrt auf. Nachdem der Tennisverein TG Nord in Lohausen die ersten drei Courts in der Landeshauptstadt gebaut hat, wurde nun in Rath in einer alten Industriehalle von der Unternehmensgruppe WAP (We are Padel) eine Anlage mit gleich zehn Courts – sechs Doppel- und vier Singlecourts – eröffnet. Diese „Käfige“ bestehen aus Glas- und Drahtgitterelementen, haben den höchsten Standard und eignen sich deshalb für Turniere.