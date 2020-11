Serie Der Corona-Freizeit-Tipp : Jetzt noch schnell Pilze sammeln

Felix und Martin (v.l.) haben zahlreiche Hallimasche an alten Baumstümpfen entdeckt. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Nicht immer muss man ein Pilzkenner sein, um Freude an der Suche zu haben. Allein schon das Schlendern durch den Wald entspannt. Gesammelt werden darf nicht überall.

Noch ist die Pilzsaison in vollem Gange, und wer Glück hat und sich mit den Gewächsen gut auskennt, kann noch sein Körbchen ordentlich füllen und den Waldspaziergang zu einem spannenden Erlebnis machen. Erlaubt ist in Nordrhein-Westfalen eine geringe Menge für den eigenen Bedarf zu sammeln, das sind rund zwei Kilogramm pro Pilzsucher am Tag.