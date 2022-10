Geschichte in Düsseldorf : Die Nachtwächter ziehen wieder durch den Düsseldorfer Norden

Hans-Georg-Hillenbrand (l.) und Ferdinand Wolff werden wieder als Nachtwächter durch Angermund führen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In Angermund und Kalkum finden die beliebten Touren statt. Die Teilnehmer erwarten in beiden Stadtteilen vielfältige Darbietungen.

Am Wochenende ist es nach zwei Jahren Pause wieder so weit. Die Angermunder Hans-Georg Hillenbrand und Ferdinand Wolff werden ihre Filzhüte aufsetzen, die langen Mäntel anziehen und die Öllampen entzünden, um zu ihren kultigen Nachtwächterführungen durch den Stadtteil einzuladen. Diese starten an der alten Kellnerei am Ende der historischen Graf-Engelbert-Straße am Freitag und Samstag, 14. und 15. Oktober, jeweils um 19 Uhr und dauern rund zwei Stunden.

Was genau geboten wird, ist immer eine Überraschung. Die Teilnehmer dürfen sich aber auf alle Fälle auf die bewährte Mischung aus Historie und Informationen über aktuelle Entwicklungen im Dorf freuen. Begleitet wird der Rundgang durch die Livemusik von verschiedenen Gruppen. Zudem wird auch wieder ein Überraschungsgast erwartet. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel der Politiker Olaf Lehne und Graf Wilhelm von Spee gewesen, die für kleine Spielszenen in unterschiedliche Rollen schlüpften. Traditionell wird auch eine Gruppe, Verein oder Institution aus dem Dorf vorgestellt. So haben sich schon unter anderem die KG De 11 Pille, der Tennisverein und die kfd an der Veranstaltung beteiligt. „Auf ein großes Spektakel wie Reiterspiele verzichten wir aber in diesem Jahr“, sagt Hillenbrand. Das hat mit den Unsicherheiten rund um die Planungen in Corona-Zeiten zu tun.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei. Allerdings bitten die beiden engagierten Macher um Spenden für das Equipment und Gagen. Überschüsse werden an einen wohltätigen Zweck gespendet.

Eine Woche später, am Freitag, 21. Oktober, und am Dienstag, 25. Oktober, macht sich dann jeweils ab 19 Uhr ein Nachtwächter in Kalkum auf den Weg durch den Ort. Treffpunkt ist an der Straßenecke Am Frohnhof/Kleianspatt. Der aus dem Karneval bekannte Stimmungssänger Michael Hermes wird erneut die Rolle des Nachtwächters übernehmen und die Besucher an verschiedene interessante Orte führen und dort seine Geschichten erzählen.