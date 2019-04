Modellbahner: Eine Welt, in der sich alles um die Schienen dreht

Düsseldorf 15 Modelleisenbahner treffen sich jeden Mittwoch, um von Mittag bis Abend an ihrer kleinen Welt zu planen, zu basteln und zu schrauben. Sie verbindet dabei vor allem die große Liebe zum Detail.

Seit 2011 besteht die Modellbahngruppe „Im Wasserturm“, die vom Bahnsozialwerk unterstützt wird. Etwa 15 Modelleisenbahner treffen sich jeden Mittwoch von Mittag bis Abend, um an ihrer kleinen Welt zu planen, zu basteln und zu schrauben. „Es ist diese unglaubliche Liebe zum Detail, die mich begeistert“, sagt Werner Heckmann. Er selbst hat beruflich nichts mit der Bahn zu tun – und gehört damit in der Gruppe zu einer Minderheit. Mehrere Lokführer, Techniker und sonstige, teils verrentete, Bahnangestellte zwischen 24 und 84 Jahren haben ihren Beruf zum Hobby gemacht. Und sie sind genau: „Wir bauen das Bahngelände, auf dem wir uns befinden, nach, aber so, wie es in den 1960er Jahren gewesen ist“, sagt Gerald Schulze. Dafür hat er die originalen Bauzeichnungen aus dieser Zeit an Land gezogen. Die Bauten, die zum Teil heute noch stehen, haben die Gruppenmitglieder teils selbst hergestellt. Rund herum ist eine erfundene Welt entstanden, mit einer Burg, einem kleinen Fluss nebst Ruderboot – und natürlich jeder Menge Gleisen.