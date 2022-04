Düsseldorf : Die erste Rollnacht des Jahres startet am 21. April

Zur Rollnacht werden viele hundert Bürger auf ihren Rollen erwartet. Foto: Bernd Schaller

Düsseldorf Eine weitere beliebte Düsseldorfer Aktion ist nach der Pandemie- und Winterpause zurück. Die Rollnacht soll insgesamt an neun Abenden stattfinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Auf Rollerblades gemeinsam durch die Stadt fahren – das ist am Donnerstag, 21. April, wieder möglich. Diese erste „Rollnacht“ startet gegen 20 Uhr am Rheinufer, nahe Burgplatz. Dann geht es 21 Kilometer durch das linksrheinische Düsseldorf bis zum Pausenplatz vor dem Haus der Rheinischen Post in Heerdt und zurück. Wer möchte, kann sich vor Beginn kostenlos Rollerblades und Helme leihen.

Seit 2008 gibt es die Rollnacht. An neun Abenden pro Jahr fahren alle, die Lust haben, an der Reuterkaserne am Burgplatz los und lassen etwa 20 Kilometer Strecke über die Hauptstraßen der Stadt hinter sich. Die Straßen sind an diesen Abenden extra für die Teilnehmer gesperrt. Für die nötige Sicherheit sind stets viele Ordner dabei. Sie sind zuständig, die Straßen für die Rollnacht freizuhalten. Denn damit die Polizei keinen zu großen und unvertretbaren Aufwand betreiben muss, sperrt die Polizei die Straßen nur kurz, die Sperrung wird dann von den Ordnern der Rollnacht übernommen und aufrecht erhalten, bis der letzte Teilnehmer die Kreuzung passiert hat. Die Ordner wanen auch vor Engstellen, Hindernissen sowie Gefahrenstellen und sind erster Ansprechpartner bei Fragen.

Im Schnitt, das weiß Organisator Claus Vogel, fahren etwa 3500 Menschen mit, an guten Abenden sind es auch bis zu 5000 Mitfahrer. Aus Düsseldorf, aber auch aus der Umgebung, sogar aus den Niederlanden und Belgien reisen immer wieder Skate-Begeisterte an – auch, weil die Bedingungen so gut sind wegen der flachen Strecken, guten Beläge und wegen des schöne Panoramas am Rhein.

Ursprünglich geplant war die Rollnacht für ein oder zwei Jahre. Doch die Nachfrage sei stets gestiegen, sagt Claus Vogel. Durch soziale Medien, Smartphone und mobiles Internet erreiche er die Teilnehmer besser und kurzfristiger – auch, wenn zum Beispiel mal eine Rollnacht kurzfristig abgesagt werden muss, wenn das Wetter so gar nicht mitspielt.