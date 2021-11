Karnevalskabarett in Düsseldorf : Es gibt wieder Stunk – allerdings nur in Neuss

Düsseldorf In der Session 2023 wollen die Stunk-Macher wieder nach Düsseldorf zurückkehren. Solange wird in einem Zelt auf der Neusser Rennbahn gespielt.

Rund 6000 Zuschauer verfolgen normalerweise jedes Jahr in Düsseldorf die Stunk-Sitzungen im Capitol Theater. Doch in diesem Jahr wird der Stunk nur in Neuss und auch nur im Februar in einem Zelt stattfinden. „Nach Abwägung aller Risiken in dieser verrückten Zeit scheint das für uns die beste und vor allem realisierbarste Lösung zu sein“, sagt Dennis Prang, Pressesprecher des Stunk-Ensembles. Im Zelt habe man mehr Möglichkeiten, flexibel auf die dann aktuellen Corona-Regelungen zu reagieren, etwa bei den Abständen zwischen den Tischen. Außerdem sei das wirtschaftliche Risiko einer Zeltveranstaltung deutlich kalkulierbarer als mit zwei Hallen an zwei Standorten.