Freizeittipps für Düsseldorf : Wochenende!

Die Eisbahn auf dem Corneliusplatz wird am Freitag eröffnet. Kufen frei! Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Der November ist wohl der trübste Monat des Jahres. Um mieses Wetter und volle Straße zu überstehen, heißt es, einfach mal locker bleiben. Oder die zahlreichen schönen Aktionen zu besuchen, denn Düsseldorf bietet viel.

Hier einige Tipps.

Winterwelt Auf die Kufen, fertig los! Auf dem Corneliusplatz am Kö-Bogen lädt wieder die DEG-Winterwelt zum Eislaufen ein. Mit vielen Lichtern, Musik und der Füchschen Alm kann die vorweihnachtliche Zeit zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Geöffnet ist die Bahn sonntags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr. Tageskarten kosten 7,50 Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder unter elf Jahren.

Night Swim Einen entspannten Abend im Wasser oder in der Sauna bietet am Samstag das Freizeitbad Düsselstrand, Kettwiger Straße 50. Eine stimmungsvolle Atmosphäre und ein besonderes Schwimmerlebnis entstehen, indem das gesamte Bad in einem bunten Farbenspiel ausgeleuchtet wird. Zudem spielt ein DJ chillige Loungemusik und es gibt eine Cocktailbar im Schwimmbad. Beginn ist um 19 Uhr.

Kunstmesse Auf der Art Düsseldorf 2019 zeigen Samstag und Sonntag rund 100 regionale und internationale, etablierte und junge Galerien zeitgenössische Kunst. Die Kunstmesse im Areal Böhler, Hansaallee 321, öffnet an beiden Tagen jeweils von 11 bis 19 Uhr. Eintritt: 22,50 Euro.

Sport Mit ihrem Mix aus Action und Entertainment begeistern die Live-Events von WWE (World Wrestling Entertainment) immer mehr Fans weltweit. Die WWE-Gladiatoren gastieren mit WWE LIVE Samstag in der Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Straße 15. Die Stars beider Kader wollen spannende wie unterhaltsame Ringduelle bieten. Beginn der Show ist heute um 19.30 Uhr.

Die Düsseldorfer EG geht am Sonntag im ISS Dome aufs Eis, um im Spiel gegen die Mannschaft der EHC Red Bull München einen Sieg zu erringen. Beginn dieses spannenden Matchs ist um 19 Uhr.

Spielzeugmarkt Modelleisenbahnen, Modellautos, Modellbauzubehör, Blechspielzeuge, Playmobil, Lego, Puppen und Plüschtiere werden am Sonntag im Boston Club getauscht und verkauft. Beginn ist um 13 Uhr auf dem Gelände Vennhauser Allee 135.

Familienbörse Wie jeden dritten Samstag des Monats findet auch am Samstag Düsseldorfs beliebter Flohmarkt für Frauen und Kinder statt. Das Angebot umfasst viele Artikel in guter Qualität zu niedrigen Preisen in einer kinderfreundlichen Trödelatmosphäre. In der Caféteria gibt es Getränke und Snacks sowie eine Spielecke für die Kleinen. Außerdem sind kleine Highlights geplant, zum Beispiel Kinderschminken. Beginn dieser Familienbörse ist um 8 Uhr (Ende etwa 13 Uhr) im Haus der Jugend, Lacombletstraße 10. Der Eintritt ist frei.

Für Kinder Im Kulturzentrum Zakk, Fichtenstraße 40, können Kinder am Sonntag mit Zauberer und Unterhalter Guido Hoehne den Weihnachtsmann suchen und lernen, dass das Weihnachtsfest nicht vom Konsum bestimmt sein sollte. Das Bühnenprogramm ist geeignet für Kinder ab vier Jahre und dauert etwa eine Stunde. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Tageskasse. Beginn ist um 15 Uhr.

Beim Kinderkinofest zeigen bis zum 20. November die Düsseldorfer Filmtheatern Bambi an der Klosterstraße, Black Box an der Schulstraße, Kino Süd an der Fritz-Erler-Straße, Souterrain an der Dominikanerstraße und UFA-Palast am Hauptbahnhof täglich gute Filme. Die Vorstellungen beginnen Samstag um 13 und um 15 Uhr, werktags um 9.30 und um 10 Uhr. Anmeldungen nehmen die Veranstalter täglich von 9 bis 16 Uhr unter Telefon 0211 274043108 an. Welche Filme wo zu sehen sind, kann online auf www.kinderkinofest.de nachgelesen werden.