Zirkuskunst in Düsseldorf Ein Familienzirkus mit Weltklasseartistik

Während das Clownsduo Red und Blue besonders die Kinder zum Lachen brachte, gab es für die Erwachsenen immer wieder Spitzenakrobatik und ungewöhnliche Nummern zu bewundern. Künstlerin Sandy Gianuzzi beispielsweise schießt mit ihren Füßen mit Pfeil und Bogen, während sie sich im Handstand befindet – und trifft natürlich. Jeremy Salar turnt auf einem brennenden Tanzseil und was der Inder Sandeep Kale an Körperbeherrschung an einem einfachen Holzpfahl präsentiert, ist einfach nur unglaublich. Mallahkamb heißt die traditionelle indischen Sportart, die Yoga, Wrestling und Poledance vereint und von Kale in Vollendung ausgeführt wird.