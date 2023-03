Parkanlagen in Düsseldorf Schlosspark Heltorf ist wieder offen

Der Park von Schloss Heltorf, der auch als „Dicker Busch“ bezeichnet wird, ist ab 1. April bis zum 31. Oktober wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, allerdings nur an den Wochenenden und an Feiertagen zwischen 10 und 18 Uhr. Der Schlosspark gilt als einer der schönsten niederrheinischen Waldparks im englischen Landschaftsstil. Angelegt wurde er um 1803 nach Plänen von Maximilian Friedrich Weyhe, der beispielsweise auch den Schlosspark von Kalkum und die Erweiterung des Hofgartens in der Innenstadt gestaltete. Seine Handschrift zeigt sich in mancherlei gestalterischen Details, darunter ein über einem Eiskeller liegender Hügel, der mit acht Linden bepflanzt ist.