Kultur für umsonst : Der Kö-Bogen wird zur Open-Air-Tanzfläche

Rechts, links, vor und zurück: am Kö-Bogen kann getanzt werden. Foto: A.Wascher Photographer

Düsseldorf Gemeinsam Salsa und Tango tanzen, dazu gute Musik und ein Drink: das ist möchte am Kö-Bogen Düsseldorf.

(lod) Mit den Tanzevents „Tango und Salsa am Kö-Bogen” wird die Open-Air-Saison am Kö-Bogen eröffnet. In Zusammenarbeit mit dem Tanzhaus NRW startet die Eventreihe mit einem Tango-Abend am Donnerstag, 30. Juni. Von 18 bis 19 Uhr geben die Dozenten des Tanzhauses NRW zuvor allen Interessierten eine kostenlose Einführung in die Tanzschritte. Ab 19 Uhr beginnt dann die offizielle Tanznacht, für die Musik sorgt ein Disc-Jockey.

Bis einschließlich September werden einmal im Monat montags die Tango- und donnerstags die Salsanächte stattfinden. Termine sind für 28. Juli, 25. August sowie 29. September für Salsa-Tanz-Freunde geplant, die Tangoabende sollen am 4. Juli, am 1. August und am 5. September stattfinden. Mittanzen ist gratis,. nur bei sehr schlechtem Wetter fällt der Termin aus.

Der Kö-Bogen wird an einem Donnerstag des Monats auch zum After-Work-Treff. Mit Eröffnung der Kö-Bogen Sundowner-Lounge soll sich das Areal rund um den Uecker-Nagel in eine Outdoor-Oase mit Liegestühlen, Fatboy-Sitzsäcken und Verkaufsständen verwandelt. Die Gäste können am 14. Juli, am 11. August und am 8. September bei Drinks und kleinen Speisen sowie Musik den Feierabend ausklingen lassen. Eine Termin außer der Reihe gibt es Samstag, 23. Juli.