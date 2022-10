Kultur für Kinder in Düsseldorf : Ufo ist im Volksgarten gelandet

Kultur für Kinder in Düsseldorf

Im Ufo, hier in Duisburg, gibt es Theater für Kinder. Foto: Rainer Schlautmann

Düsseldorf Zwei Monate lang wird in der mobilen Spielstätte der Deutschen Oper am Rhein Musiktheater für Kinder geboten. Darunter ist auch eine Uraufführung.

Das Ufo, die mobile Spielstätte der Deutschen Oper am Rhein , ist im Volksgarten gelandet. Vom 16. Oktober bis 15. Dezember wird die Ballonwiese nun zu einer Spielwiese für experimentelles Musiktheater und Tanz. Dabei hat das Ufo gleich vier Stücke für Kinder mit an Bord.

Das erste Stück, die „Geschichte vom blinden Vertrauen“, ist ab Sonntag, 16. Oktober, um 15 Uhr zu erleben. Die Tanzperformance für alle ab sechs Jahren wurde aus dem Märchen vom „Rattenfänger von Hameln“ entwickelt. Choreographin Hege Haagenrud stellt gemeinsam mit dem Komponisten und Violinisten Gregor Hübner die Frage, was eigentlich Vertrauen ist: Wem und warum bringen wir Vertrauen entgegen – und wann geht es verloren? Auf der Basis von Interviews mit Kindern im Vorschulalter hat Haagenrud eine Choreo­gra­phie für drei Tänzer und Tänzerinnen entwickelt, die sich mit den gesprochenen Texten und der zugespielten Musik auseinandersetzen.

Das Stück „Leichter getanzt als gesagt“ für alle ab sechs Jahren wird am 21. und 26. Oktober präsentiert. Tänzer des Ballett am Rhein zeigen, wie sich Wort und Bewegungen gegenseitig beeinflussen. Wer Lust hat, kann selbst aktiv werden und Impulse beisteuern – was dabei herauskommt, ist immer eine Überraschung.