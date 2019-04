Tipp der Woche : Funkenmariechen eröffnet die Rollnacht-Saison

Düsseldorf Wer gerne mit Inlineskates unterwegs ist, sollte sich die neun Termine der Rollnacht merken. Start der Saison ist Donnerstag mit Mimi Merz.

Bereits der Einstieg in die Rollnacht-Saison 2019 am Donnerstag, 11. April, wird ein besonderer: Es ist die 100. Rollnacht in Düsseldorf. Als Gratulantin kommt das gerade mal zehn Jahre alte Düsseldorfer Funkenmariechen Mimi Merz (bekannt aus „Pänz en de Bütt“) und wird zum Start ein eigenes Lied zum Besten geben. Eingespielt wurde das Stück zusammen mit Italiener Giovanni Costello, bekannt aus „The Voice of Germany“. Los geht es um 19.55 Uhr. Ziel ist das Verlagshaus Rheinische Post an der Zülpicher Straße in Heerdt.

Zur Merkur Spiel-Arena geht es am 25. April, zum ISS Dome in Rath am 6. Juni, zur Automeile Höherweg am 19. Juni, zum Areal Böhler am 4. Juli, zum Mercedes-Benz Sprinterwerk am 25. Juli, zur Mitsubishi Electric Halle in Oberbilk am 15. August und zum Finale am Ende der Saison fahren die Rollernacht-Teilnehmer am 29. August zur Handwerkskammer Düsseldorf. Diese Strecken sind jeweils etwa 21 Kilometer lang.