Pralles Freizeitprogramm für Düsseldorf Tango am Kö-Bogen und Tanzparty im Zakk

Düsseldorf · Auf Entdeckungstour kann man gleich mehrfach in dieser Woche in Düsseldorf gehen. Historisch spannend wird es in Düsseldorf, aber auch leicht und heiter wird es zugehen bei mehreren Tanz-Events in der Stadt.

04.06.2023, 14:52 Uhr

Einmal im Monat können Gäste an einer Führung durch die frühbarocke Altstadt-Kirche St. Andreas teilnehmen. Foto: AP/Martin Meissner

Von Julia Brabeck

Tanzen Bis einschließlich September werden einmal im Monat montags die Tangonächte am Kö-Bogen stattfinden. Am Montag, 5. Juni, ist es ab 18 Uhr wieder soweit. Dann sorgt ein DJ für den richtigen Sound. Im Tanzhaus NRW, Erkrather Straße 30, trifft sich am Mittwoch die Salsa-Szene, um nach einer Einführung in den Tanz gemeinsam loszulegen. Beginn ist um 21.15 Uhr.