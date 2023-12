Freizeittipps in Düsseldorf Freizeittipps für „zwischen den Tagen“

Puppenspiel Im Puppentheater an der Helmholtzstraße wird das Stück Joshi und der Weihnachtsstern gezeigt. Joshi ist ein kleines Schaf, das nicht ins Bett will, weil absonderliche Dinge geschehen: Da ist die Frau auf dem Esel, dann der seltsame Stern und schließlich die Könige, die mitten in der Nacht durch die Wüste ziehen! Die turbulente Weihnachtsgeschichte für Kinder ab 3 Jahren wird am Mittwoch um 16 Uhr und am Donnerstag um 10.30 und 16 Uhr gezeigt.