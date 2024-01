Freizeittipps für Düsseldorf Kabarett, Theater und Altbier-Safari

Oper Das Werk „Hänsel und Gretel“ gehört für Opernfans zur Weihnachtszeit wie der Lebkuchen zum Knusperhäuschen. Die bekannte Geschichte von den beiden armen Besenbinderkindern, die sich im Wald verlaufen haben und in die Fänge der bösen Hexe Rosina Leckermaul geraten, wird am Freitag um 18.30 Uhr in der Deutschen Oper am Rhein, Heinrich-Heine-Allee, gezeigt. Geeignet ist das Werk für Zuschauer ab 6 Jahren.