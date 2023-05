Freizeittipps für das Wochenende in Düsseldorf Festivals, Fischmarkt und Frühlingsfeste

Aktionstag Das Deutsche Rote Kreuz zeigt am Samstag, was der Verband in Düsseldorf leistet. Gleichzeitig feiert die Organisation den Geburtstag von DRK-Begründer Henry Dunant. Von 11 bis 16 Uhr gibt es Info-und Entertainment-Stände für Kinder und Erwachsene. Das Fest auf der Rheinuferpromenade an der Unteren Rheinwerft bietet unter anderem Livemusik, Hüpfburgen und Currywurst an. Der Eintritt ist kostenlos.