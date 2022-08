Gastro-Test : Essen nach New Yorker Vorbild in Flingern

Flingern Viele Speisen im Restaurant 5P orientieren sich an der Kulinarik der USA. Burger gibt es ebenso wie eine besondere Fleischspezialität.

Die Kiefernstraße ist bekannt für ihre Graffiti-Hausfassaden. An der Ecke zur Fichtenstraße hat sich nach einem Jahr das 5P etabliert. Das Restaurant bietet modernes Essen nach New Yorker Vorbild. Räume und Einrichtung sind durch die Gestaltung sehenswert.

Was ist das Konzept? Inhaber Timo Schmitz ist ein Profi in Sachen Gastronomie. Gelernt hat er in einem Hotel an der Kö, dann experimentierte er mit einem Pop-up-Reclette-Restaurant, er führte ein Hotel und ein Appartementhaus, bis er das damals leer stehende Lokal in Flingern fand. Die zwei großen Gasträume bieten Platz für viele Gäste ebenso wie für Gesellschaften, sogar ein Piano ist vorhanden, sodass das 5P inzwischen auch Abende mit Livemusik und DJ-Stimmung bietet.

Info Die wichtigsten Infos zum Restaurant 5P Adresse Kiefernstraße 3, Ecke Fichtenstraße. Parkplätze gibt es reichlich, falls nicht gerade im Zakk nebenan eine große Veranstaltung stattfindet. Öffnungszeiten Dienstags bis samstags ab 17 Uhr Kontakt Telefon 0211 73021400, online auf www.5p-style.de sowie auf Facebook und Instagram

Wie ist das Ambiente? Eine gediegene Einrichtung passt nun wirklich nicht an die Kiefer- und Fichtenstraße, das war Timo Schmitz bei den Vorbereitungen klar. Daher ließ er Wände, Raumdecke, sogar die Möbel auf der Terrasse von Marc Hennig (Majo Brothers Düsseldorf) und Fabian Buckermann (Berlin) gestalten. So ähnelt das Ambiente im 5P nun der Hausfassadenmalerei und den Graffiti um die Ecke – wohl einzigartig in Düsseldorf. Die Idee für das Design hatte Schmitz bei einer Tour durch New York. „5Pointz“ ist eine Gebäudefassade, die von Graffiti-Künstlern der fünf New Yorker Bezirke gestaltet ist.

Was steht auf der Speisekarte? Die Liste mit Burgern ist lang – für jeden Geschmack dürfte also eine Variante im Angebot sein. Besonders üppig ist der Ultimate Beef Burger (16,90 Euro) mit 300 Gramm Beef zwischen den Brioche-Brötchen. Dazu legt der Koch auch Bacon, Gorgonzola und Balsamico-Ketchup. Leichter im Genuss sind die Salad-Bowls (ab zwölf Euro). Es gibt sie mit Pulled Pork, Chili-Cheese-Creme, Nachos, Süßkartoffel-Creme und Wildreis oder auch mit Huhn, Anchovis und Parmesan. Ungewöhnlich sind die Chicken Waffles (16,50 Euro): Die belgischen Waffeln kommen mit scharfen Chicken-Filet, Ahornsirup, Pute-Bacon und Avocado auf den Tisch. Wer es sehr fleischig mag: Es gibt auch ein Sandwich mit Pastrami. Das scharf gewürzte Rinderfleisch ist in New York populär und soll nun auch die Düsseldorfer sättigen.

Wie schmeckt’s? Toll. Jede Speise ist ein Genuss, Flops gibt es nicht, nur manches wie die Pastrami ist Geschmackssache. Besonders gelungen ist der vegetarische Beyond-Burger (13,90 Euro), auch die Süßkartoffel-Pommes (3,50 Euro) sind schnell verputzt ebenso wie die frittierten Zwiebelringe (4,50 Euro), die – sollten sie die ersten zehn Minuten überleben – auch kalt schmecken. Auch bei den Bowls lohnt sich die Veggie-Variante (12,50 Euro), die wegen ihrer Granatapfelstücken schön fruchtig mundet. Viele Zutaten kommen aus der Nachbarschaft, das Fleisch etwa täglich frisch von der Metzgerei König am Oberbilker Lessingplatz; die Backwaren aus der Bulle-Bäckerei in Flingern.