Freizeittipp : Rock’n’Roll und großartige Artistik

Düsseldorf Das neue Programm „British Invasion“ im Apollo entführt in eine andere Ära und bietet zwei abwechslungsreiche Stunden mit viel Musik.

Der Begriff „British Invasion“, Titel der neuen Show im Apollo Varieté, beschreibt eine musikalische Ära der besonderen Art. Mit ihrem unverwechselbaren Sound eroberten britische Bands in den 1960er Jahren die Welt. Einen ersten Höhepunkt erreichte die British Invasion, als am 31. März 1964 die Beatles gleich die ersten fünf Ränge der US-Pop-Hitparade belegten. Und da ist es nur konsequent, dass die neue Apollo-Show auch mit einem Beatles-Medley eröffnet wird und Live-Musik mit Titeln unter anderem von den Rolling Stones, The Who, The Kings, Status Quo und The Sweets den Charakter der Show prägen und bei vielen Zuschauern Erinnerungen an die Jugend wecken.