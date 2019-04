Freizeit-Tipps für Düsseldorf : Bereit für die Osterferien

Düsseldorf Die Osterferien starten und in Düsseldorf gibt es für Kinder und Jugendliche viel zu erleben. Hier gibt es ein paar Tipps.



Aquazoo Während der gesamten Osterferien, auch an den Feiertagen, ist der Aquazoo an der Kaiserswerther Straße 380 je von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus gibt es aber auch ein Ferienprogramm für Kinder: Am Mittwoch, 17. April, dürfen zum Beispiel alle Kinder mit ihren Eltern in der Zeit von 11 bis 16 Uhr ohne vorherige Anmeldung an der Oster-Bastelaktion teilnehmen und etwa Eier bunt bemalen. Dabei erfahren sie Wissenswertes rund ums Ei. „Die eierlegenden Verwandten der Dinos“ sind Thema eines Workshops am Donnerstag, 18. April, für Kinder ab acht Jahren. Von 13 bis 16 Uhr gehen sie unter professioneller Anleitung auf Expedition zu den Nachkommen und Verwandten der Dinosaurier im Aquazoo. Die Teilnahmegebühr dafür beträgt für Kinder 5 Euro, Erwachsene 9 Euro und Familien zahlen 18 Euro – der Eintritt in den Zoo ist darin enthalten. Vorab ist eine Anmeldung unter 8996157 oder per Mail an paedagogik.aquazoo@duesseldorf.de erforderlich.