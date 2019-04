Kostenloses Angebot in Düsseldorf : Acht neue Standorte für „Sport im Park“

Düsseldorf Am Montag startet das kostenlose Bewegungs-Programm der Stadt in die Sommersaison. Jede Woche werden 26 Kurse wie Fitnesstraining und Yoga unter freiem Himmel angeboten.

Was ist Sport im Park? Seit 2015 bietet die Stadt das kostenlose Programm an. „Umsonst und draußen“ lautet das Motto. Bedeutet: Unter freiem Himmel, in Parks und auf Grünflächen wird unter professioneller Anleitung trainiert – und das kostenlos. In den vergangenen beiden Jahren gab es außerdem eine Winteredition, bei der einmal in der Woche im Park trainiert wurde. „Die Menschen möchten heute unverbindlich Sport machen und bei diesem Angebot haben sie die Möglichkeit dazu“, sagt Bürgermeister Wolfgang Scheffler (Grüne). Er ist auch Mitglied des Sportausschusses, der das Programm mit 25.000 Euro pro Jahr bezuschusst. Darüber hinaus wird Sport im Park von Sponsoren finanziert. Politik und Stadt haben sich mit dem Programm das Ziel gesetzt, den Düsseldorfern mehr Möglichkeiten zur Bewegung zu geben. Sport ist bekanntlich gesund, außerdem soll das Miteinander gefördert werden, wenn sich Teilnehmer beim Training kennenlernen. „Wir bringen den Sport in die Öffentlichkeit, mit diesem Programm und mit den neuen multifunktionalen Sportflächen, die jeder Stadtbezirk erhalten soll“, sagt Scheffler.

Was bietet das Programm? In dieser Sommersaison, die vom 29. April bis zum 29. September läuft, werden an 21 Standorten jede Woche 26 Sportkurse angeboten, darunter Yoga, ein intensives Fitnesstraining, Zumba und Laufen. In diesem Sommer sind acht Standorte neu dazugekommen, andere sind dafür weggefallen. Neu dabei sind die multifunktionale Sportfläche an der Sankt-Franziskus-Straße, der IHZ-Park, der Tannenhofweg, der Unterbacher See, der Elbroichpark und der Stadtteilgarten in Wersten. Erstmals werden außerdem im Hofgarten am NRW-Forum zwei Sportkurse angeboten: Jeden Montag um 19 Uhr gibt es dort Yoga-Fitness, jeden Samstag um 10 Uhr startet dort ein Lauf durch den Park, der exakt fünf Kilometer lang ist. Ebenfalls neu dazugekommen ist der Freizeitpark Heerdt – er ersetzt den Rheinpark Heerdt als Standort. Grund: In Heerdt arbeitet die Stadt – wie an vielen anderen Standorten – in diesem Jahr erstmals eng mit dem Zentrum Plus und dem Sozialamt zusammen. Damit soll das Angebot für mehr Senioren attraktiv werden. Nicht mehr dabei sind der Veenpark sowie der Sportpark Niederheid und die Bezirkssportanlage in Lierenfeld. die Beiden Sportanlagen waren in einem Pilotprojekt vergangenes Jahr dazugekommen, wurden aber nach Angaben der Stadt wenig angenommen. Wer mehr über das Programm erfahren möchte, sollte sich den 22. Juni im Kalender notieren: Dann wird es einen Aktionstag im Schlosspark Benrath geben, bei dem sich Sponsoren und Trainer vorstellen.