Kursangebote in Düsseldorf Entspannt ins neue Jahr starten

Sich weniger stressen zu lassen, nehmen sich viele Menschen als Vorsatz für das neue Jahr vor. Die Familienakademie der Kaiserswerther Diakonie hilft dabei, die guten Vorsätze auch wirklich in die Tat umzusetzen und bietet zum Jahresbeginn vielfältige Entspannungskurse an. Für alle, die zum Beispiel einmal Qigong ausprobieren möchten, wird am Donnerstag, 11. Januar, eine Schnupperstunde angeboten. Der von den Krankenkassen zertifizierte und bezuschusste Kurs beginnt in der Woche darauf. Zusätzlich sind Kompaktkurse oder spezielle Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene sowie Ü55-Jährige im Angebot.